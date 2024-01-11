أسعار الشحن زادت.. تأثير هجمات الحوثيين على الملاحة "كبير"

Advertisement

أشارت غرفة الشحن القبرصية، وهي جهة رئيسية في صناعة الشحن البحري، اليوم الخميس، إلى أن الهجمات المستمرة التي يشنها الحوثيون في اليمن على السفن التي تستخدم ممرات الملاحة في البحر الأحمر قد يكون لها تأثير "كبير" على الاقتصادات وتأثير غير مباشر على الأسعار.وقال توماس كازاكوس المدير العام لغرفة الشحن القبرصية: "حيثما تعتمد دول بشكل كبير على مواد خام وغاز وحبوب وأدوية، يتعين علينا أن نفترض أنه سيكون لذلك تأثير كبير على الحياة اليومية والعمليات التجارية، تأثير مضاعف"، موضحاً أن أسعار الشحن زادت بالفعل.ولفت كازاكوس لوكالة "رويترز" الى أن "الدول ملزمة بتوفير الحماية للملاحة الدولية بغض النظر عن العلم الذي ترفعه السفن وبغض النظر عن السفن المشاركة لأن هذا يؤثر على التجارة العالمية والاقتصادات والمجتمعات بهذا الترتيب".وأضاف: "بالنسبة لنا الشيء الأساسي هو أن يتم حل هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن".