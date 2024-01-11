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عربي-دولي

أحد القضاة تلقى تهديداً... ​وضعوا قنبلة داخل منزله!

Lebanon 24
11-01-2024 | 11:17
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أكد متحدث باسم محكمة نيويورك، التي يحاكم فيها دونالد ترامب، أن القاضي الذي يرأس محاكمة الرئيس الأميركي السابق بتهمة الاحتيال المدني بقيمة 370 مليون دولار، تلقى تهديداً في منزله قبل ساعات من بدء المرافعات الختامية اليوم الخميس.
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وذكرت وسائل إعلام، أن السلطات استجابت لتهديد بوجود قنبلة في منزل القاضي أرثر إنغورون. (العربية)
 
 
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