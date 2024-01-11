موسكو تؤكد التزامها بمواصلة التنسيق مع طهران في مكافحة الإرهاب

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو ملتزمة التزاما راسخا بالتعاون مع طهران في مكافحة الإرهاب الدولي بجميع مظاهره.

وقالت الخارجية في بيانها إن "موسكو تؤكد مجددا التزامها الراسخ بمواصلة التنسيق الوثيق مع طهران في مكافحة الإرهاب الدولي بجميع أشكاله ومظاهره".

وأفادت وكالة "إرنا" الإيرانية، في وقت سابق من اليوم الخميس، بأن الاستخبارات الإيرانية اعتقلت 35 شخصا إضافيا، على صلة بهجمات كرمان قرب مرقد قاسم سليماني التي أودت بحياة قرابة 100 شخص.

وأعلنت إيران في 7 كانون الثاني الجاري إلقاء القبض على 32 شخصا في قضية هجوم كرمان الإرهابي.

وتبنى تنظيم "داعش" الهجوم الإرهابي، في حين توعد المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي منفذي التفجيرين بإنزال أشد العقاب بحقهم.

( روسيا اليوم)