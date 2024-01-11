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عربي-دولي

إبن شخصيّة بارزة... من هو الضابط الإسرائيليّ الذي أُصيب اليوم في المعارك؟

Lebanon 24
11-01-2024 | 11:36
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أفادت "الميادين"، نقلاً عن وسائل إعلام إسرائيليّة قولها، إنّ "الضابط المُصاب اليوم، في خان يونس، من لواء المظليين، هو نجل وزير الهجرة الإسرائيلي أوفير صوفر".
 
 
 
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