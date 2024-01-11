إبن شخصيّة بارزة... من هو الضابط الإسرائيليّ الذي أُصيب اليوم في المعارك؟

أفادت "الميادين"، نقلاً عن وسائل إعلام إسرائيليّة قولها، إنّ "الضابط المُصاب اليوم، في خان يونس، من لواء المظليين، هو نجل وزير الهجرة الإسرائيلي أوفير صوفر".

Advertisement