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عربي-دولي

نائبة تُثير الجدل بتصريحها... ما قالته فاجأ الجميع

Lebanon 24
11-01-2024 | 11:50
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وقعت النائبة الديمقراطية براميلا جايابال في خطأ، عندما زعمت أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب "يُحرّض على الانتصاب".

وسرعان ما أدركت جايابال ما قالته، وبدأت تضحك وقالت: "ربما هذا أيضا"، وصححت نفسها قائلة: "الرئيس حرض على التمرد". (روسيا اليوم)
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