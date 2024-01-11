نائبة تُثير الجدل بتصريحها... ما قالته فاجأ الجميع

وقعت النائبة الديمقراطية براميلا جايابال في خطأ، عندما زعمت أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب "يُحرّض على الانتصاب".



وسرعان ما أدركت جايابال ما قالته، وبدأت تضحك وقالت: "ربما هذا أيضا"، وصححت نفسها قائلة: "الرئيس حرض على التمرد". (روسيا اليوم)

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