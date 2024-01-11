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عربي-دولي

زيلينسكي يدعو الأوكرانيين للعودة إلى البلاد.. لهذا السبب

Lebanon 24
11-01-2024 | 12:20
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دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الأوكرانيين في سن الخدمة العسكرية المتواجدين خارج البلاد إلى العودة على خلفية مشاكل التعبئة بسبب رفض الأوكرانيين الانضمام إلى قوات كييف.

 

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي مع رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس: "إذا كانوا في سن التجنيد، فعليهم مساعدة أوكرانيا ويجب أن يكونوا في بلادهم. والآن أنا لا أتحدث عمن يجب أن يكون على خط الجبهة. إذا كنتم في أوكرانيا ولم تكونوا على الجبهة، فأنتم تعملون".

 
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وأضاف: "إذا كنتم خارج البلاد وأنتم في سن التجنيد، ولستم على خط الجبهة، ولا تدفعون ضرائب، وخرجتم من البلاد بشكل غير قانوني، فهناك مساءلة لكم". ( روسيا اليوم)

 

 

 

 

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