Advertisement

عربي-دولي

الجيش الأميركي ينفي هذا الخبر!

Lebanon 24
11-01-2024 | 12:23
A-
A+
Doc-P-1151337-638405982543140313.jpg
Doc-P-1151337-638405982543140313.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشار مسؤول عسكري أميركي الى أن جيش بلاده لم ينفذ ضربة جوية على منصة إطلاق صواريخ يوم الاثنين، قرب قاعدة عين الأسد الجوية الأميركية في غرب العراق.


قال المسؤول إن "قاذفة الصواريخ المثبتة على مركبة، والتي تردد أنه عُثر عليها على بعد نحو سبعة كيلومترات شرقي قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق لم يتم تدميرها نتيجة ضربة جوية أميركية".
Advertisement


وأضاف أن "أي ضرر لحق بمنصة الإطلاق قد يكون نتيجة عطل أو خلل في الإطلاق".
 
كما لفت الى أن القوات الأميركية وقوات التحالف تعرضت للهجوم 130 مرة على الأقل في العراق وسوريا منذ السابع من تشرين الاول، مشيرا إلى أنه حتى يوم الخميس، كان هناك 53 هجوما في العراق و77 في سوريا.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:01 | 2024-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:36 | 2024-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:59 | 2024-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:35 | 2024-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:19 | 2024-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:31 | 2024-01-11
17:55 | 2024-01-11
16:58 | 2024-01-11
16:45 | 2024-01-11
16:39 | 2024-01-11
16:30 | 2024-01-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24