الجيش الأميركي ينفي هذا الخبر!







قال المسؤول إن "قاذفة الصواريخ المثبتة على مركبة، والتي تردد أنه عُثر عليها على بعد نحو سبعة كيلومترات شرقي قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق لم يتم تدميرها نتيجة ضربة جوية أميركية".

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وأضاف أن "أي ضرر لحق بمنصة الإطلاق قد يكون نتيجة عطل أو خلل في الإطلاق". أشار مسؤول عسكري أميركي الى أن جيش بلاده لم ينفذ ضربة جوية على منصة إطلاق صواريخ يوم الاثنين، قرب قاعدة عين الأسد الجوية الأميركية في غرب العراق.قال المسؤول إن "قاذفة الصواريخ المثبتة على مركبة، والتي تردد أنه عُثر عليها على بعد نحو سبعة كيلومترات شرقي قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق لم يتم تدميرها نتيجة ضربة جوية أميركية".وأضاف أن "أي ضرر لحق بمنصة الإطلاق قد يكون نتيجة عطل أو خلل في الإطلاق".

كما لفت الى أن القوات الأميركية وقوات التحالف تعرضت للهجوم 130 مرة على الأقل في العراق وسوريا منذ السابع من تشرين الاول، مشيرا إلى أنه حتى يوم الخميس، كان هناك 53 هجوما في العراق و77 في سوريا.