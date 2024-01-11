لأوّل مرّة في أوروبا... نائبة مصابة بمتلازمة "داون"

انتُخبت مار جاليسران، البالغة من العمر 45 عاماً، نائبة في برلمان فالنسيا الإسبانيّ، لأوّل مرّة في أوروبا.

وتجدر الإشارة إلى أنّ النائبة المُنتخبة مُصابة بمتلازمة "داون".