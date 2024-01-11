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عربي-دولي

لأوّل مرّة في أوروبا... نائبة مصابة بمتلازمة "داون"

Lebanon 24
11-01-2024 | 12:30
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انتُخبت مار جاليسران، البالغة من العمر 45 عاماً، نائبة في برلمان فالنسيا الإسبانيّ، لأوّل مرّة في أوروبا.
 
 
وتجدر الإشارة إلى أنّ النائبة المُنتخبة مُصابة بمتلازمة "داون".
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نائبة

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