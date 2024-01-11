فيديو لبارجة أميركيّة تحترق... هل استهدفها الحوثيّون؟

Advertisement

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو زعم ناشروه أنّه لاحتراق سفينة أميركية على يدّ الحوثيين.وجاء انتشار الفيديو بعد أن أعلن المتمرّدون الحوثيون في اليمن، أنّهم استهدفوا سفينة أميركية بالصواريخ والمسيّرات.وقالت وكالة "فرانس برس"، إن الفيديو قديم، ويظهر في الحقيقة احتراق بارجة راسية في قاعدة بحريّة في الولايات المتّحدة عام 2020. (الحرة)