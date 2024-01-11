خبير مصري: مرافعة جنوب إفريقيا في لاهاي صفعة قوية لإسرائيل وأميركا

وصف المحلل السياسي المصري الدكتور إسماعيل صبري مقلد، الدعوى المرفوعة من قبل جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية بأنها تشكل صفعة قوية لإسرائيل وأميركا.

وقال إسماعيل صبري مقلد، اليوم، إن "ما ذكره الفريق القانوني لجنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي عن جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد غزة وشعبها وما قدمه من أدلة موثقة ودامغة يندى لها أي جبين متحضر في العالم، هو صفعة قوية ليس على وجه إسرائيل وحكومتها العنصرية وحدها فحسب، وإنما هي صفعة قوية كذلك على وجه داعمها الأمريكي الأكبر".

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وثمّن مقلد جهود جنوب إفريقيا قائلا: "مرة أخرى كل التقدير والاحترام لدولة جنوب إفريقيا التي قدم فريقها القانوني العظيم دفاعا مجيدا عن فلسطين وشعبها لن ننساه لهم". ( روسيا اليوم)