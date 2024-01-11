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عربي-دولي

توقيف مرشد روحيّ... عُثِرَ داخل منزله على الكثير من الأموال والتهم المُوجّهة إليه خطيرة!

Lebanon 24
11-01-2024 | 14:11
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أعلنت الشرطة النيبالية أنها أوقفت المرشد الروحي رام بهادور بومجان الذي يبلغ من العمر 33 عاماً، يعتقد أتباعه أنه تجسيد لبوذا، وكان مطلوباً بتهم الاغتصاب والاختطاف.

واكتسب المرشد الروحي شهرة في سن المراهقة حين كان قادراً، بحسب أتباعه، على التأمل لأشهر من دون أن يتحرك، ومن دون ماء أو طعام أو نوم.
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وقال الناطق باسم الشرطة كوبر كديات لوكالة "فرانس برس" إن الرجل الثلاثيني "أوقف بعد أن بقي مختبئاً لسنوات".

وألقي القبض على المرشد الروحي في كاتماندو بناءً على مذكرة توقيف صدرت بحقه بتهمة اغتصاب قاصر في موقع للخلوات الدينية في منطقة سارلاهي في جنوب العاصمة.

وبحسب الشرطة، فقد عُثر على مبلغ نقدي قدره حوالي 220 ألف دولار أثناء توقيف رام بهادور بومجان، بالإضافة إلى عملات أجنبية.

وتعود الاتهامات الموجهة إليه إلى نحو عشر سنوات. (العربية)
 
Handcuffed controversial spiritual leader Ram Bahadur Bomjan is seen during the press conference at Central Investigation Bureau after he was arrested in Kathmandu, Nepal, Wednesday, Jan. 10, 2024. Ne

عربي-دولي

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