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عربي-دولي

زوجة بايدن عن ترشحه لولاية رئاسية ثانية: شيخوخته "نقطة إيجابية"

Lebanon 24
11-01-2024 | 14:20
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صرحت جيل بايدن، زوجة الرئيس الأميركي جو بايدن، بأن كبر سن زوجها لا يشكل عائقا أمام ترشحه لولاية رئاسية ثانية، بل تراه "نقطة إيجابية".

 

وخلال مقابلة مع برنامج "مورنينغ جو" على شبكة "إم إس إن بي سي"، والتي بثت اليوم، ردت جيل بايدن على أولئك الذين يشعرون بالقلق إزاء أن الرئيس الديمقراطي طاعن في السن، قائلة "إن كبر سنه نقطة إيجابية".

 
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وأضافت "إنه يمتلك الحكمة، ولديه الخبرة، يعرف كل زعيم على الساحة العالمية.. عاش التاريخ، ويعرفه. قراراته مدروسة، إنه الرجل المناسب لهذا المنصب في هذه اللحظة من التاريخ".

 

 يأتي ذلك بينما يواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن البالغ من العمر 81 عاما، وهو أكبر رئيس أمريكي سنا في التاريخ تساؤلات مستمرة من الناخبين حول قراره بالسعي للترشح لولاية ثانية.

 
(روسيا اليوم)

 

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