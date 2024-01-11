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عربي-دولي

إعفاء متبادل لمواطني الإمارات وكوسوفو من تأشيرة الدخول للبلدين

Lebanon 24
11-01-2024 | 14:40
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اتفقت دولة الإمارات وجمهورية كوسوفو، الخميس، على إعفاء متبادل من تأشيرة الدخول لمواطني الدولتين.

 

جاء ذلك وفق مذكرة تفاهم وقعها عن الجانب الإماراتي، وكيل وزارة الخارجية خالد عبدالله بالهول، ومن الجانب الكوسوفي سفير الأخيرة لدى أبو ظبي جابر حميتي.

 

وبموجب المذكرة؛ يعفى مواطنو الإمارات حاملو جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمرتبطة بأداء مهمة وجوازات السفر العادية السارية لمدة لا تقل عن 6 أشهر من تأشيرة الدخول إلى كوسوفو، والبقاء فيها لمدة تصل إلى 90 يوما في كل زيارة.

 

وبالمقابل، يعفى مواطنو كوسوفو حاملو جوازات السفر الدبلوماسية، والرسمية، والعادية من تأشيرة الدخول إلى الإمارات.

 

ورحب وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان ونظيرته في كوسوفو نائبة رئيس الوزراء دونيكا جيرفالا شوارتز بالتوقيع على مذكرة التفاهم.

 

وبحث الوزيران "الأوضاع في منطقة البلقان، وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بينها التطورات في منطقة الشرق الأوسط، وجهود المجتمع الدولي لتهدئة الأوضاع والتوصل إلى وقوف مستدام لإطلاق النار بالإضافة إلى تعزيز الاستجابة الدولية للأزمة الإنسانية في غزة".
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وأشار آل نهيان، خلال الاتصال الهاتفي إلى "أهمية إنهاء التطرف والتوتر والعنف المتصاعد في منطقة الشرق الأوسط وضمان حماية أرواح المدنيين كافة من تداعيات الأزمة الراهنة".

 
( الأناضول)
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