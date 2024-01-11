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عربي-دولي

رئيس لاتفيا يعلن إرسال المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا

Lebanon 24
11-01-2024 | 15:05
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أعلن رئيس لاتفيا إدغار رينكيفيتش أن بلاده سترسل إلى أوكرانيا حزمة جديدة من المساعدات العسكرية تشمل الأسلحة والأمتعة الشتوية.

 

وقال رينكيفيتش: "أبلغت رئيس أوكرانيا بحزمة مساعدات تشمل مدافع هاوتزر وقذائف مدفعية وأسلحة مضادة للدبابات وصواريخ دفاع جوي ومدافع هاون ومروحيات ومسيرات ومعدات شتوية شخصية".

 
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وأشار إلى أن المساعدات الحكومية والعامة التي ترسلها لاتفيا إلى أوكرانيا تبلغ نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي للجمهورية، وتتجاوز 600 مليون يورو.

 

ووقعت ريغا وكييف اليوم، مذكرة تفاهم حول التعاون العسكري من أجل التنفيذ المشترك للمشاريع في مجال صناعة الدفاع والأمن. ( روسيا اليوم)

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