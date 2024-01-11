Advertisement

عربي-دولي

جنود إسرائيليّون وصلوا إلى المستشفى... حالات بعضهم حرجة

Lebanon 24
11-01-2024 | 14:45
A-
A+
Doc-P-1151383-638406074925643597.jpg
Doc-P-1151383-638406074925643597.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت "الجزيرة"، أنّ مستشفى "بيلنسون" الإسرائيليّ، أعلن عن وصول 7 جنود جرحى، بينهم 2 في حالة خطرة، جراء المعارك في قطاع غزة.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيليّ: نفذنا 2130 عملية إجلاء لجنود مصابين منذ بدء العمليات البرية في قطاع غزة
lebanon 24
12/01/2024 01:38:45 Lebanon 24 Lebanon 24
فيديو مستفزّ لجنود إسرائيليين... إليكم ما قاموا به داخل منزل في غزة
lebanon 24
12/01/2024 01:38:45 Lebanon 24 Lebanon 24
سرايا القدس: قصفنا بقذائف هاون جنود وآليات العدو في جنوب حي الزيتون بمدينة غزة (الجزيرة)
lebanon 24
12/01/2024 01:38:45 Lebanon 24 Lebanon 24
هكذا يقتل جنود الجيش الإسرائيلي بشوارع غزة
lebanon 24
12/01/2024 01:38:45 Lebanon 24 Lebanon 24

غزة

جنود

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:01 | 2024-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:36 | 2024-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:59 | 2024-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:35 | 2024-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:19 | 2024-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:31 | 2024-01-11
17:55 | 2024-01-11
16:58 | 2024-01-11
16:45 | 2024-01-11
16:39 | 2024-01-11
16:30 | 2024-01-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24