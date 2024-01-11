تطوّر خطير... دولتان تتّفقان على ضرب الحوثيين والأهداف حُدّدت

أعلنت صحيفة "تلغراف" البريطانيّة، أنّ الولايات المتّحدة الأميركيّة وبريطانيا اتّفقتا على الردّ على هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.
وفي السياق، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركيّة، إنّه "تمّ تحديد أهداف تابعة للحوثيين لاستهدافها".
وقال مسؤولون أميركيّون لـ"وول ستريت جورنال"، إنّ "خطة ضرب الحوثيين تهدف إلى الحدّ من هجماتهم، دون إثارة مزيد من الصراعات".
أما صحيفة "التايمز" البريطانيّة، فكشفت أنّ "هجمات بريطانيا وأميركا المتوقّعة على الحوثيين، ستتمّ عبر السفن الحربيّة والمقاتلات".
وأضافت أنّه "من المتوقّع مشاركة بريطانيا للولايات المتحدة بشن غارات جوية على مواقع للحوثيين في اليمن ليل الخميس".
ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي قوله: "قريبون جدا من هجوم أميركي على الحوثيين في اليمن". بينما أعلنت صحيفة "فايننشيال تايمز"، أنّ "البنتاغون وضع خيارات لقصف أهداف حوثية تشمل مواقع إطلاق الصواريخ ومستودعات الأسلحة".