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عربي-دولي

السعودية: حريصون على وحدة الصومال وسيادة أراضيه

Lebanon 24
11-01-2024 | 15:20
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أكدت السعودية، اليوم، حرصها البالغ على وحدة الصومال وسيادته على كامل أراضيه، وسط توترات مع الجارة إثيوبيا، إثر مذكرة تفاهم وقعتها أديس أبابا مع إقليم "أرض الصومال" الانفصالي.

 

ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، مساء اليوم، بيانا قالت فيه إن "المملكة تؤكد حرصها البالغ على وحدة جمهورية الصومال الفيدرالية، وسيادتها على كامل أراضيها".

 

وشدد البيان على "ضرورة الالتزام بمبادئ حسن الجوار وتغليب الحكمة وتجنيب المنطقة زيادة التوتر والنزاعات، والعمل على كل ما من شأنه المحافظة على أمن واستقرار المنطقة، بما يسهم في تعزيز التعاون والتكامل بين دول المنطقة".

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