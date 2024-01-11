موقف "غير بنّاء".. واشنطن تشعر بخيبة أمل

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أشار مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأوروبية والأوراسية جيمس أوبراين الى أن الإدارة الأميركية تشعر بخيبة أمل من موقف هنغاريا، فيما يتعلق بأوكرانيا وتعتبره غير بناء.وقال أوبراين: "نشعر بخيبة أمل لأن رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان قرر الوقوف بمفرده في الاتحاد الأوروبي، مشككا فيما إذا كان ينبغي مساعدة الأوكرانيين على تحقيق نفس الحرية التي أرادها عندما كان شابا".وأضاف: "أعتقد أن هذه المسألة تحتاج إلى تسوية من قبل أوروبا نفسها. ومع ذلك، نود أن نرى هنغاريا كشريك بناء".كما لفت إلى أن الولايات المتحدة تتوقع خطوات سريعة من هنغاريا في طريق استكمال عملية انضمام السويد إلى حلف "الناتو".