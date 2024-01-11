ما قصّة "الرحلة السريّة" للأمير ويليام وزوجته كيت؟

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يبدأ الأمير البريطاني ويليام وزوجته كيت ميدلتون أنشطتهما بجولتهما الأولى في العام الجديد الشهر المقبل بـ"رحلة سرية" خارجية.وتردّد أن الرحلة الأولى لأميريّ ويلز ستكون لتكريم القوات المسلحة البريطانية في بلد أجنبي.ورغم وضع خطط الرحلة، فإنها ظلت "سرية"، فلم يتم الكشف عن وجهة ويليام وكيت لأسباب أمنية. (العربية)