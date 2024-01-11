موريتانيا تعلن استضافة 120 ألف لاجئ من مالي‎

أعلنت موريتانيا، الخميس، أنها تستضيف 120 ألف لاجئ من مالي، غالبيتهم يقيمون في مخيم "امبره" شرق البلاد.

جاء ذلك في كلمة لوزير الاقتصاد الموريتاني عبد السلام محمد صالح، خلال جلسة عمل شركاء موريتانيا لمناقشة، خطة طوارئ لتخفيف معاناة اللاجئين، حسبما نقلت وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية.

وأكد الوزير خلال الجلسة أن السنوات من 2019 إلى 2023 "شهدت تضاعف عدد اللاجئين، وطالبي اللجوء الماليين المسجلين في ولاية الحوض الشرقي وحدها (من 57 ألفا إلى 112 ألفا في تشرين الأول 2023)".

وأرجع سبب هذه الزيادة في أعداد اللاجئين إلى "عدم الاستقرار السياسي والمخاطر الأمنية المتزايدة في منطقة الساحل (الإفريقي)"، حسب المصدر ذاته.

وأشار إلى أن تزايد أعداد اللاجئين "شكل تحديا للحكومة الموريتانية في مجالات الاستجابة الانسانية والتنموية، نظرا للضغط المتزايد على الخدمات الأساسية المحدودة أصلا على مستوى المنطقة".

ووجه الوزير الموريتاني خلال الاجتماع نداء إلى المجتمع الدولي من "أجل دعم التضامن والتعاون الدوليين حتى يظل اللاجئون يتمتعون بالحماية، وحتى لا تكون الأعداد الجديدة، سببا في تراجع المكاسب المحققة في مجال التنمية المستدامة".