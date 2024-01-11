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عربي-دولي

قبل وقوع زلزال قويّ... شاهدوا ما فعلته ملايين الأسماك (فيديو)

Lebanon 24
11-01-2024 | 16:39
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وصل عدد لا يحصى من أسماك السردين إلى الشاطئ على سواحل الفلبين، قبل حوالي 48 ساعة من وقوع زلزال كبير هز قاع البحر القريب.
 وبعد حوالي 48 ساعة، ضرب المنطقة زلزال قوي، ما أثار تكهنات بأن الأسماك ربما شعرت بالكارثة الطبيعية الوشيكة وهربت إلى المياه الضحلة.
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ومع ذلك، يقول الخبراء المحليون إن الحدثين غير مرتبطين، ومن المرجح أن تكون هناك عوامل أخرى مسؤولة عن الجنوح الجماعي غير المعتاد. (سبوتنيك)
 

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