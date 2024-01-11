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عربي-دولي

إستنفار كبير... ما الذي تخشاه إسرائيل هذه الليلة؟

Lebanon 24
11-01-2024 | 16:58
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أفادت "الميادين"، نقلاً عن وسائل إعلام إسرائيلية قولها، إنّ "تل أبيب رفعت مستوى إستنفار الدفاع الجوي في كل إسرائيل، في حال حصول أيّ إستهداف من اليمن الليلة".
 
 
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