إستنفار كبير... ما الذي تخشاه إسرائيل هذه الليلة؟

أفادت "الميادين"، نقلاً عن وسائل إعلام إسرائيلية قولها، إنّ "تل أبيب رفعت مستوى إستنفار الدفاع الجوي في كل إسرائيل، في حال حصول أيّ إستهداف من اليمن الليلة".

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