عائدات قناة السويس تراجعت 40% منذ بداية العام

أكد رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع أن "القناة تأثرت بما يحدث من توترات في البحر الأحمر، حيث انخفض العائد الدولاري بنسبة 40% عن العام الماضي في الفترة من 1 لـ 11 كانون الثاني".

وأضاف ربيع خلال تصريحات تلفزيونية، أنه "خلال الفترة من 1 كانون الثاني لـ 11 كانون الثاني 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، انخفضت نسبة عبور السفن بنسبة 30%، بواقع 544 سفينة مقارنة بـ 777 سفينة العام الماضي، كما انخفضت الحمولات بنسبة 41%".

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