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طائرات وغواصات أميركية وبريطانية استهدفت الحوثيين في اليمن

Lebanon 24
11-01-2024 | 19:01
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قال أربعة مسؤولين أميركيين لرويترز أن الولايات المتحدة وبريطانيا بدأتا بشنّ ضربات ضد أهداف مرتبطة بالحوثيين في اليمن، وهي المرة الأولى التي يتم فيها تنفيذ هجمات ضد الجماعة المتحالفة مع إيران منذ شرعت في استهداف سفن في البحر الأحمر أواخر العام الماضي".
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