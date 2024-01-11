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عربي-دولي

انفجارات في صنعاء.. وغارات على الحديدة وصعدة وذمار

Lebanon 24
11-01-2024 | 19:12
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أكدت وزارة الدفاع الأميركية، البنتاغون، شن غارات بمشاركة بريطانية استهدفت مواقع تابعة لميليشيا الحوثي في عدد من المدن اليمنية.
وقال مسؤول في البنتاغون ل"سكاي نيوز عربية" إن الأهداف المدرجة على لائحة القصف الجوي مناطق في صنعاء ومرفأ الحديدة، مضيفا أن "نحو عشرة اهداف حوثية تم استهدافها".
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وأشار إلى أن "الأهداف التي ضُربت هي مراكز تصنيع مسيرات ومخازن أسلحة"، مؤكداً على مشاركة مقاتلات أميركية وبريطانية في القصف على مواقع الحوثيين.
وأكد مسؤول أميركي لوكالة "رويترز" إن الضربات ضد الحوثيين تتم بطائرات وسفن وغواصات.

من جهته، قال قيادي في جماعة الحوثي إن غارات استهدفت عدة مدن يمنية في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة.

وكتب القيادي الحوثي عبد القادر المرتضى على منصة "إكس": "‏العدوان.. على اليمن يشن عدة غارات على العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة وصعدة وذمار".

وقال شهود عيان إنهم سمعوا دوي 3 انفجارات في العاصمة اليمنية، بينما أكد مسؤول حوثي شن غارات معادية على صنعاء.
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