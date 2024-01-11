14
o
بيروت
17
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
14
o
صيدا
16
o
جونية
10
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
17
o
بشري
14
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بعد قصف التحالف على أهداف الحوثيين.. هذا ما طالبت به روسيا
Lebanon 24
11-01-2024
|
23:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
طلبت روسيا عقد جلسة طارئة في مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة على خلفية الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على اليمن.
وذكرت قناة "تليغرام" التابعة للبعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة أن "روسيا طلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي في 12 كانون الثاني فيما يتعلق بالضربات الأميركية والبريطانية على اليمن".
Advertisement
وفجر اليوم الجمعة بدأت الولايات المتحدة وبريطانيا هجوما واسعا على عدة مدن يمنية استهدف مواقع تابعة للحوثيين.(سكاي نيوز)
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ذروة العاصفة غداً... الأب إيلي خنيصر: إستعدّوا "الأمطار أكثر من غزيرة" (فيديو)
Lebanon 24
ذروة العاصفة غداً... الأب إيلي خنيصر: إستعدّوا "الأمطار أكثر من غزيرة" (فيديو)
11:01 | 2024-01-11
11/01/2024 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نانسي عجرم ترقص في السعودية.. وتتعرّض للهجوم: "عيب والله" (فيديو)
Lebanon 24
نانسي عجرم ترقص في السعودية.. وتتعرّض للهجوم: "عيب والله" (فيديو)
01:59 | 2024-01-11
11/01/2024 01:59:15
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مروّعة في الأشرفيّة... إطلاق نار وقتيل إليكم ما حصل مساء اليوم هناك
Lebanon 24
حادثة مروّعة في الأشرفيّة... إطلاق نار وقتيل إليكم ما حصل مساء اليوم هناك
14:35 | 2024-01-11
11/01/2024 02:35:48
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة تتحدّث عن وضع فادي ابراهيم الصحيّ: "انشاءالله يصير عجيبة" (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة تتحدّث عن وضع فادي ابراهيم الصحيّ: "انشاءالله يصير عجيبة" (فيديو)
11:58 | 2024-01-11
11/01/2024 11:58:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. على ماذا عثرت قوى الأمن على سطح أحد المنازل في زوق مصبح؟
Lebanon 24
بالصورة.. على ماذا عثرت قوى الأمن على سطح أحد المنازل في زوق مصبح؟
09:19 | 2024-01-11
11/01/2024 09:19:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
00:43 | 2024-01-12
اليابان: ندعم تحركات الولايات المتحدة وبريطانيا
00:40 | 2024-01-12
بيان من 10 دول بشأن الضربات التي شُنت ضد أهداف الحوثيين في اليمن
00:36 | 2024-01-12
ناطق حوثي: ارتكبوا حماقة بهذا العدوان الغادر
00:29 | 2024-01-12
"لن يكون الهجوم الأخير"... هذه كواليس الضربات الأميركية-البريطانية على الحوثيين
00:22 | 2024-01-12
الهجوم على الحوثيين.. أين وما هي الأسلحة المستهدفة؟
00:15 | 2024-01-12
تونس ترفض الإفراج عن قيادات إخوانية بارزة.. اليكم التهمة
فيديو
كان عمره 9 سنوات.. رئيس وزراء فرنسا الجديد ممثلا في أحد الأفلام (فيديو)
Lebanon 24
كان عمره 9 سنوات.. رئيس وزراء فرنسا الجديد ممثلا في أحد الأفلام (فيديو)
01:42 | 2024-01-11
12/01/2024 08:12:45
Lebanon 24
Lebanon 24
قصة مروعة: نجم عالمي احتجز امرأة حامل 4 سنوات في منزله.. هذا ما فعله بها (فيديو)
Lebanon 24
قصة مروعة: نجم عالمي احتجز امرأة حامل 4 سنوات في منزله.. هذا ما فعله بها (فيديو)
04:49 | 2024-01-10
12/01/2024 08:12:45
Lebanon 24
Lebanon 24
توقف قلبه دقيقة كاملة.. إعلامي شهير تعرّض لوعكة صحية في دبي وباسم يوسف أنقذه! (فيديو)
Lebanon 24
توقف قلبه دقيقة كاملة.. إعلامي شهير تعرّض لوعكة صحية في دبي وباسم يوسف أنقذه! (فيديو)
04:04 | 2024-01-06
12/01/2024 08:12:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24