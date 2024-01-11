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عربي-دولي

بعد قصف التحالف على أهداف الحوثيين.. هذا ما طالبت به روسيا

Lebanon 24
11-01-2024 | 23:02
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طلبت روسيا عقد جلسة طارئة في مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة على خلفية الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على اليمن.
 
وذكرت قناة "تليغرام" التابعة للبعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة أن "روسيا طلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي في 12 كانون الثاني فيما يتعلق بالضربات الأميركية والبريطانية على اليمن".
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وفجر اليوم الجمعة بدأت الولايات المتحدة وبريطانيا هجوما واسعا على عدة مدن يمنية استهدف مواقع تابعة للحوثيين.(سكاي نيوز)

المصدر: سكاي نيوز عربية
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