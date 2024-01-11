بيان من السعودية بعد قصف تحالف حارس الازدهار مواقع حوثية

أصدرت المملكة العربية السعودية بيانا بعد قصف استهدف مواقع لميليشيا الحوثي في اليمن التي تدعمها إيران.

وقال البيان: "تتابع المملكة العربية السعودية بقلق بالغ العمليات العسكرية التي تشهدها منطقة البحر الأحمر والغارات الجوية التي تعرضت لها عدد من المواقع في الجمهورية اليمنية".

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وأضاف البيان: "وإذ تؤكد المملكة على أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر التي تعد حرية الملاحة فيها مطلباً دولياً لمساسها بمصالح العالم أجمع، لتدعو إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث". (سكاي نيوز)