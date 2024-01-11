"صفقة تبادل جديدة".. إسرائيل: حماس تحتفظ بالأسرى داخل الأنفاق

جددت حركة حماس تأكيدها رفض أي إطلاق للأسرى قبل وقف للنار في غزة فيما قال الجيش الإسرائيلي إن الحركة تستخدم الأنفاق كدروع وتحتفظ بالأسرى داخلها.



وقالت مصادر من حماس لـ"العربية": نقدر جهود الوسطاء لكن وقف الحرب أولوية قبل أي تفاوض. ورفضت المصادر "خروجا لأي أسرى لدينا قبل انتهاء الحرب".

Advertisement

ونفت المصادر من حماس "الحديث عن أي صفقات تتضمن خروج قادة الحركة من غزة". وقالت لـ"العربية" و"الحدث": "لا تفاوض ولا صفقات قبل وقف إطلاق النار في غزة".



وفي وقت سابق، كشفت مصادر "العربية" عن وجود ترتيبات مصرية مع وسطاء لعودة التفاوض على صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحماس..



وأضافت المصادر أن مصر تعمل على إعادة صياغة اتفاق جديد بعد استئناف المفاوضات بين حماس وإسرائيل.



وأشارت مصادر العربية أيضا إلى أن القاهرة تعمل على ترتيب اجتماعات جديدة بين فصائل فلسطينية لمناقشة آليات التفاوض بالإضافة إلى أن مصر ستدخل تغييرات جذرية على مبادرتها القديمة للتوصل لتفاهمات بشأن غزة.



ميدانيا، دخلت الحرب في غزة هذا الأسبوع شهرها الرابع وسط تحذيرات متزايدة من الأمم المتحدة ومنظمات وأطراف دولية من الأوضاع الكارثية، مع تواصل الحصار والقصف الإسرائيليين والمعارك البرية. وتشهد غزة مزيداً من التصعيد، الخميس، فيما لا تظهر أي بادرة لقرب وقف إطلاق النار بهدف رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.



وفي آخر التطورات، أعلنت وزارة الصحة الخميس ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 23469 قتيلا منذ السابع من تشرين الأول بالإضافة لسقوط 59604 جريحاً، مضيفةً أن غالبية الضحايا من النساء والأطفال.