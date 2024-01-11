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تحت ضغط الشارع.. الدبيبة يتراجع عن قرار رفع الدعم عن المحروقات

Lebanon 24
11-01-2024 | 23:32
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تراجع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، عن قرار رفع الدعم عن المحروقات، بعد تعرّضه لانتقادات وتحت ضغط الغضب الشعبي، وقال إنه لا يزال قيد الدراسة ومشروط بموافقة المواطنين.

وقال الدبيبة في بيان على صفحته بمنصة "إكس"، إن إقرار رفع الدعم مشروط بقبول الناس به وبذهاب مردوده المالي إلى جيوب المواطنين، مشيرا إلى أن النقاشات بشأن رفع الدعم لا تزال مستمرة حتى الوصول إلى صيغة تضمن حق المواطن بعيدا عن مصالح المهربين.
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ومن جانبها، أعلنت لجنة دراسة بدائل المحروقات أن مجلس الوزراء لم يتخذ أي قرار بشأن رفع الدعم عن المحروقات، وأن الموضوع مازال قيد الدراسة، مشيرة إلى أنه سيتم إشراك جميع الليبيين في اتخاذه.

وجاء التراجع عن القرار، بعد موجة غضب واسعة وصلت إلى حدّ الخروج إلى الشارع والقيام بوقفات احتجاجية للتنديد بهذه الخطوة وانعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين والمطالبة بإسقاط الحكومة، عقب تصريح أكدّ فيه الدبيبة، أنّ "قرار الدعم تم اتخاذه ولا رجعة فيه"، وبرّر ذلك بأن الاستمرار في هذا الوضع يرهق الموازنة العامة خاصة بعد أن وصلت قيمة الدعم إلى 50%.
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