لويد أوستن: الحوثيون سيتحملون تكاليف هجماتهم غير القانونية

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وفي بيان له قال لويد أوستن: "في ضوء هجمات الحوثيين غير القانونية والخطيرة والمزعزعة للاستقرار المدعومة من إيران ضد السفن الأميركية والدولية والسفن التجارية من العديد من البلدان التي تعبر البحر الأحمر بشكل قانوني، اليوم جيوش الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بدعم من أستراليا والبحرين وشنت كندا وهولندا ضربات ضد أهداف عسكرية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن". أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أن الضربات التي شنتها القوات الأميركية والبريطانية ضد أهداف تابعة لميليشيا الحوثي في اليمن تهدف إلى تعطيل وإضعاف قدرات الحوثيين لتعريض البحارة للخطر وتهديد التجارة العالمية في أحد الممرات المائية الأكثر أهمية في العالم.وفي بيان له قال لويد أوستن: "في ضوء هجمات الحوثيين غير القانونية والخطيرة والمزعزعة للاستقرار المدعومة من إيران ضد السفن الأميركية والدولية والسفن التجارية من العديد من البلدان التي تعبر البحر الأحمر بشكل قانوني، اليوم جيوش الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بدعم من أستراليا والبحرين وشنت كندا وهولندا ضربات ضد أهداف عسكرية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

وأضاف: "يهدف هذا الإجراء إلى تعطيل وإضعاف قدرات الحوثيين لتعريض البحارة للخطر وتهديد التجارة العالمية في أحد الممرات المائية الأكثر أهمية في العالم".

وأكد أوستن أن "إجراء التحالف اليوم يبعث برسالة واضحة إلى الحوثيين مفادها أنهم سيتحملون المزيد من التكاليف إذا لم ينهوا هجماتهم غير القانونية".

وأشار وزير الدفاع الأميركي إن الضربات استهدفت "مواقع مرتبطة بالطائرات بدون طيار التابعة للحوثيين والصواريخ الباليستية وصواريخ كروز وقدرات الرادار الساحلي والمراقبة الجوية".

وقال البيان: "تحتفظ الولايات المتحدة بحقها في الدفاع عن النفس، وإذا لزم الأمر، سنتخذ إجراءات متابعة لحماية القوات الأميركية".

وأضاف: "منذ 19 تشرين الثاني، شن الحوثيون أكثر من عشرين هجوما على السفن، بما في ذلك السفن التجارية، مما خلق تحديا دوليا يتطلب عملا جماعيا. واليوم، أظهر تحالف من الدول الملتزمة بدعم النظام الدولي القائم على القواعد التزامنا المشترك بالدفاع عن السفن الأميركية والدولية والسفن التجارية التي تمارس الحقوق والحريات الملاحية من الهجمات غير القانونية وغير المبررة".

وختم البيان: "لن نتردد في الدفاع عن قواتنا، والاقتصاد العالمي، والتدفق الحر للتجارة المشروعة في أحد الممرات المائية الحيوية في العالم". (سكاي نيوز)