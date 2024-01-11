عقب الضربات الأميركية البريطانية على مواقع للحوثيين.. تل أبيب في حالة تأهب

أعلن مسؤول إسرائيلي أن تل أبيب في حالة تأهب تحسبا لأي انتقام عقب الضربات الأميركية البريطانية على مواقع للحوثيين في اليمن فجر اليوم وفق موقع "أكسيوس".

ونقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن مسؤول إسرائيلي قوله إن إسرائيل أخطرت مسبقا بالضربات التي استهدفت مواقع الحوثيين.

Advertisement

وفي سياق التأهب، أكد مسؤول أميركي رفيع أن القوات الأميركية والبريطانية في حالة تأهب عقب ضربات فجر اليوم على الحوثيين.



ونقلت رويترز عن المسؤول الأميركي قوله إن إيران تتحمل "مسؤولية عن الدور الذي تلعبه في الهجمات ضد القوات الأميركية"، وأضاف "نعتقد أن إيران متورطة في كل مرحلة من هجمات الحوثيين".



وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية ضد أهداف حوثية في اليمن في وقت مبكر من فجر اليوم. وقال مسؤول أميركي للجزيرة إن الضربات استهدفت مواقع رادار ومنصات مسيرات وصواريخ ومواقع رصد ساحلية، مشيرا إلى أن العملية انتهت "ولكن نحتفظ بحق الرد إذا تواصلت التهديدات". (الجزيرة)