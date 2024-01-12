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عربي-دولي

تظاهرة أمام البيت الأبيض احتجاجا على القصف الأميركي: ارفعوا أيديكم عن اليمن (فيديو)

Lebanon 24
12-01-2024 | 00:11
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نظم متظاهرون غاضبون من الضربات الجوية التي شنها الجيش الأميركي على أنحاء اليمن فعالية احتجاجية أمام البيت الأبيض في واشنطن، حسبما ذكرت وسائل إعلام أميركية.
 
وقالت قناة "فوكس 5" إن الحاضرين هتفوا "عاش اليمن" و"ارفعوا أيديكم عن اليمن"، فيما أظهرت فيديوهات متداولة المحتجين وهم يهتفون أيضا بتحرير فلسطين ويرفعون أعلاما فلسطينية.


ورجحت "فوكس" أن يكون الاحتجاج قام بتنظيمه تحالف ANSWER (تحرك الآن لوقف الحرب وإنهاء العنصرية)، وهو تحالف مناهض للحرب ومؤيد للعدالة الاجتماعية وله مراكز تنظيمية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
 
 
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ونشرت المنظمة عبر منصة "إكس"، بيانا يدعو لـ"التعبئة الطارئة" في واشنطن العاصمة.
وقال البيان: "أوقفوا القصف الذي تقوده الولايات المتحدة على اليمن! إدارة (الرئيس الأميركي جو) بايدن تهدد بإطلاق العنان لحرب إقليمية مع هذا الانتقام ضد تضامن اليمن مع فلسطين. ويحتشد النشطاء المناهضون للحرب في البيت الأبيض الليلة للاحتجاج على هذا التصعيد الكبير".
وتجمع حشد من المحتجين في ساحة "تايمز سكوير" في نيويورك مساء الخميس بالتوقيت المحلي، حيث نددوا بالضربات الأميركية البريطانية على اليمن مطالبين بوقفها فورا، كما دعوا لتحرير فلسطين.


وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا فجر الجمعة هجوما واسعا على مدن يمنية عدة استهدف مواقع تابعة للحوثيين، وذلك انتقاما للهجمات الحوثية المتكررة على السفن التجارية في البحر الأحمر. (سكاي نيوز)
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