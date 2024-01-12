الهجوم على الحوثيين.. أين وما هي الأسلحة المستهدفة؟

قصفت قوات أميركية وبريطانية، فجر اليوم الجمعة، أهدافا للحوثيين في اليمن، في عملية تستهدف تعطيل وإضعاف قدرة الحوثيّين على تعريض البحّارة للخطر وتهديد التجارة الدوليّة في أحد أهمّ الممرّات البحريّة في العالم، بحسب ما ذكر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن.

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ووفقا لتصريحات وتقارير إعلامية، فقد استخدمت القوات الأميركية والبريطانية سفنا حربية مختلفة وطائرات مقاتلة وصواريخ توماهوك، ومن بينها 4 مقاتلات بريطانية من طراز "تايفون".





وبحسب وزير الدفاع الأميركي فإن الضربات في اليمن استهدفت القدرات الحوثية للطائرات المسيرة والرادارات الساحلية وصواريخ كروز والصواريخ الباليستية وقدرات الاستطلاع الجوي.

المواقع الحوثية المستهدفة

بحسب التقارير فقد استهدفت الضربات مواقع في العاصمة صنعاء ومعقل الحوثي الرئيسي في صعدة، وكذلك مناطق في محافظة الحديدة الساحلية.

في الحديدة: تعرض معسكر القوات البحرية بمنطقة الكثيب ومحيط مطار الحديدة وموقع في ضواحي زبيد والزيدية بالمدينة.

في صنعاء: طال القصف قاعدة الديلمي الجوية وفج عطان ومعسكر اللواء الثامن وهي منشئات تحتوي على ورش تصنيع صواريخ وطائرات مسيرة على أيدي خبراء ايرانيين ومن حزب الله وحوثيين.

في تعز: طال القصف معسكرات في المحافظة، من بينها معسكر الجند ومحيط مطار تعز ومعسكر اللواء 22.

في صعدة: استهداف معسكر كهلان.

في حجة: المطار في مديرية عبس، وامتد القصف إلى مواقع أخرى في المحافظة.

25 عملية استهداف لسفن

ويأتي هذا الهجوم بعد أسبوع على تحذير وجهته 12 دولة بقيادة الولايات المتحدة للحوثيين من أنهم سيواجهون عواقب في حال مواصلة استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر، أحد أهم الممرات المائية للتجارة العالمية.

وخلال الأسابيع الماضية، شنّ الحوثيون أكثر من 25 عملية استهداف لسفن تجارية يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئ إسرائيلية، قرب مضيق باب المندب الاستراتيجي عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر، تضامناً مع قطاع غزة الذي يشهد حرباً مع إسرائيل منذ السابع من تشرين الاول.

وكان آخرها استهداف الحوثيين "سفينة أميركية كانت تقدّم الدعم لإسرائيل"، مستخدمين أكثر من 20 طائرة مسيّرة وصاروخاً فوق البحر الأحمر، أسقطتها القوات الأميركية والبريطانية، في ما وصفته لندن بأنه "أكبر هجوم" ينفّذه الحوثيون المدعومون من إيران منذ بدء حرب غزة.

وقبل ساعات على هذه الضربات، أكد زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي أن الرد على أي هجوم أميركي "لن يكون فقط بمستوى العملية التي نفذت أخيراً".

وقال في خطاب بثّه التلفزيون الخميس إن "أي اعتداء أميركي لن يكون أبداً من دون رد. ولن يكون فقط بمستوى العملية التي نفذت أخيراً بأكثر من 24 طائرة مسيرة وبعدّة صواريخ، بل أكبر من ذلك". (سكاي نيوز)