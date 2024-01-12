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عربي-دولي

بيان من 10 دول بشأن الضربات التي شُنت ضد أهداف الحوثيين في اليمن

Lebanon 24
12-01-2024 | 00:40
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أصدرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة و8 دول أخرى بيانا مشتركا اليوم الجمعة، بشأن الضربات التي شُنت ضد أهداف الحوثيين في اليمن.

وقال البيان، الصادر عن حكومات أستراليا، والبحرين، وكندا، والدنمارك، وألمانيا، وهولندا، ونيوزيلندا، وكوريا الجنوبية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة إن الضربات "تهدف إلى تعطيل وتقليل القدرات التي يستخدمها الحوثيون لتهديد التجارة العالمية وحياة البحارة في أهم الممرات المائية في العالم".
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وأضاف البيان: "نفذت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بدعم من هولندا وكندا والبحرين وأستراليا، ضربات مشتركة وفقا للحق الأصيل في الدفاع الفردي والجماعي عن النفس، بما يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة".

وتابع البيان: "يظل هدفنا هو تهدئة التوترات واستعادة الاستقرار في البحر الأحمر، ولكن لتكن رسالتنا واضحة: لن نتردد في الدفاع عن الأرواح وحماية التدفق الحر للتجارة في أحد أهم الممرات المائية في العالم في مواجهة التهديدات مستمرة".

هذا وشنّت الولايات المتحدة وبريطانيا فجر الجمعة ضربات على أهداف في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن، بعد استهدافهم على مدار أسابيع سفنا تجارية في البحر الأحمر تضامنا مع قطاع غزة الذي يشهد حربا مع إسرائيل.

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنّ الولايات المتحدة وبريطانيا وجّهتا "بنجاح" ضربات للمتمرّدين المدعومين من إيران، بحسب تعبيره، ردا على هجماتهم على سفن في البحر الأحمر، فيما أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن الضربات كانت "ضروريّة" و"متناسبة". (العربية)
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