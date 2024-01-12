اليابان: ندعم تحركات الولايات المتحدة وبريطانيا

قال يوشيماسا هاياشي كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني للصحفيين يوم الجمعة إن اليابان تدعم تحركات الولايات المتحدة وبريطانيا لتأمين العبور الآمن للسفن بالقرب من شبه الجزيرة العربية.



وتابع للصحفيين أن اليابان تندد بتصرفات القوات الحوثية التي تنتهك حرية عبور السفن في المنطقة.(رويترز)

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