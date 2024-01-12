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عربي-دولي

ضابط أميركي متقاعد: بايدن يجر البلاد إلى حرب جديدة

Lebanon 24
12-01-2024 | 01:13
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قال المقدم المتقاعد بالجيش الأميركي دانييل ديفيس، في حديث لشبكة "فوكس نيوز"، إن الرئيس الأميركي جو بايدن يجر البلاد إلى الحرب بقراره ضرب اليمن.
وأضاف: "كل ذلك يمكن أن ينتقل إلى مستوى أعلى من التصعيد. لقد صرح الحوثيون بعبارات لا لبس فيها أنه إذا هاجمناهم، على أراضيهم، فسيبدأون في مهاجمة الأمريكيين والمصالح الأمريكية في المنطقة. ما هي خطتنا؟ هذه الضربة التي يحتمل أن تجرنا إلى الحرب".
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وشدد الخبير على أنه يجب على بايدن أن يشرح للشعب الأميركي، السبب الذي دفع الولايات المتحدة لإثارة هذا الصراع.
وقال ديفيس: "أود أن أسمع من البيت الأبيض بالضبط، ما هي الخطة وكيف يجب العمل وفقا للقانون والدستور الأميركيين".
وتدل المعطيات المتوفرة لدى "نوفوستي"، على تنفيذ الولايات المتحدة وبريطانيا الليلة الماضية لـ 23 غارة جوية على أهداف في أربع محافظات يمنية. (RT)

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