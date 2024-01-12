الحوثيون: ردنا على العدوان الأميركي البريطاني قادم لا محالة

أشار الناطق باسم جماعة أنصار الله الحوثية، اليوم الجمعة، الى ان "القوات المسلحة قامت برد أولي وستوسع الرد في وقت قريب جدا، ولم نستهدف أي دولة في العالم باستثناء إسرائيل".

وقال: "سنواصل استهداف السفن الإسرائيلية والمتجهة إليها حتى انتهاء العداون على غزة".

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وتابع: "لا يوجد تحالف بحري في البحر الأحمر وهناك فقط عدوان أميركي بريطاني، كما تواصلنا مع دول مشاركة في التحالف وأكدت لنا أنها لم تشارك في العدوان".

وأضاف: "الموقف اليمني كان فاعلا وهو ما دفع أميركا إلى إعلان تحالف ضدنا".

وقال أن "هناك شهداء وجرحى بسبب القصف الأميركي البريطاني ونعمل على حصرهم".