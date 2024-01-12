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عربي-دولي

الحوثيون: ردنا على العدوان الأميركي البريطاني قادم لا محالة

Lebanon 24
12-01-2024 | 01:51
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أشار الناطق باسم جماعة أنصار الله الحوثية، اليوم الجمعة، الى ان "القوات المسلحة قامت برد أولي وستوسع الرد في وقت قريب جدا، ولم نستهدف أي دولة في العالم باستثناء إسرائيل".
 
وقال: "سنواصل استهداف السفن الإسرائيلية والمتجهة إليها حتى انتهاء العداون على غزة".
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وتابع: "لا يوجد تحالف بحري في البحر الأحمر وهناك فقط عدوان أميركي بريطاني، كما تواصلنا مع دول مشاركة في التحالف وأكدت لنا أنها لم تشارك في العدوان".
 
 
وأضاف: "الموقف اليمني كان فاعلا وهو ما دفع أميركا إلى إعلان تحالف ضدنا".
 
 
 
وقال أن "هناك شهداء وجرحى بسبب القصف الأميركي البريطاني ونعمل على حصرهم".
 
 
 
وختم: "الذي عسكر البحر الأحمر يتحمل مسؤولية ونتائج ما يحدث، وردنا على العدوان الأميركي البريطاني قادم لا محالة".
 

 
 

 

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