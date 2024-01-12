استشهاد وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي استهدف وسط وجنوب غزة

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واصلت إسرائيل، قصفها على وسط وجنوب قطاع غزة، وأفاد تلفزيون الأقصى أن 5 أشخاص استشهدوا في قصف لمنزل في دير البلح بوسط القطاع.وفي وقت سابق، أفادت مصادر فلسطينية بسقوط عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف إسرائيلي استهدف مناطق سكنية وسط وجنوب قطاع غزة خلال الساعات الأخيرة.قبل ذلك قالت الفرق الطبية العاملة في مستشفى الأقصى إن المنطقة المحيطة بالمستشفى تعرضت لقصف إسرائيلي ما تسبب في تدمير جميع سيارات الإسعاف.وأشار أحد الأطباء العاملين بالمستشفى إلى وجود نقص كبير في الإمدادات والمعدات الطبية وبأن جميع الطواقم الصحية خارج الخدمة بشكل شبه كامل، وهو ما يهدد حياة العشرات من الجرحى.