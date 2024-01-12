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عربي-دولي

الأزهر: موقف جنوب أفريقيا يعبّر عن إرادة العالم الحر

Lebanon 24
12-01-2024 | 02:32
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أعلن الأزهر في مصر، تأييد موقف دولة جنوب أفريقيا واصفا إياه بـ"الشجاع"، بعد أن رفعت قضية تتهم فيها الاحتلال الإسرائيلي بالإبادة الجماعية في غزة.

وقال في بيان، إنه يدعم "محاكمة الكيان الصهيوني على جرائمه الإرهابية في حق الأطفال والنساء والشيوخ والشباب، والمطالبة الفورية بوقف عدوانه المتواصل والمستمر على قطاع غزة المحاصر، الذي يصل إلى جريمة الإبادة الجماعية".
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وأكد الأزهر أن موقف جنوب أفريقيا، هو موقف "يعبر عن إرادة العالم الحر والضمير الإنساني الحي، الذي يرفض مشاهد القتل والدمار وسفك الدماء البريئة والمذابح والمجازر".

وأعرب عن شكره "للجنة القانونية الموفدة إلى محكمة العدل الدولية، بقيادة المستشار رونالد لامولا، وزير العدل الجنوب أفريقي، الذي كانت تصريحاته أمام لجنة قضاة المحكمة، معبرة، وبقوة، عن كل ما يجول بصدورنا وصدور أحرار العالم".(عربي21)
 
 
المصدر: عربي21
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