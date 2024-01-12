الأزهر: موقف جنوب أفريقيا يعبّر عن إرادة العالم الحر

أعلن الأزهر في مصر، تأييد موقف دولة جنوب أفريقيا واصفا إياه بـ"الشجاع"، بعد أن رفعت قضية تتهم فيها الاحتلال الإسرائيلي بالإبادة الجماعية في غزة.



وقال في بيان، إنه يدعم "محاكمة الكيان الصهيوني على جرائمه الإرهابية في حق الأطفال والنساء والشيوخ والشباب، والمطالبة الفورية بوقف عدوانه المتواصل والمستمر على قطاع غزة المحاصر، الذي يصل إلى جريمة الإبادة الجماعية".

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