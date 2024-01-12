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إقتصاد

بسبب هجمات الحوثيين.. تراجع في حركة الملاحة في قناة السويس

Lebanon 24
12-01-2024 | 02:47
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jراجعت حركة الملاحة عبر قناة السويس في البحر الأحمر جراء الهجمات والاعتداءات الحوثية.
 
وكشف رئيس هيئة قناة السويس، اسامة ربيع الخميس، أن عائد القناة بالدولار انخفض 40% منذ بداية العام مقارنة بعام 2023، بعد أن أدت هجمات الحوثيين في اليمن على سفن إلى تحويل مسار إبحارها بعيدا عن هذا الممر.
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وقال ربيع لوسائل إعلام محلية مصرية إن حركة عبور السفن تراجعت 30 في المئة في الفترة من الأول من كاون الثاني إلى 11 من الشهر نفسه على أساس سنوي.
 
وأوضح أن عدد السفن العابرة لقناة السويس انخفض إلى 544 سفينة حتى الآن هذا العام، مقابل 777 سفينة في الفترة نفسها من العام الماضي.

وذكر ربيع أن السفن المضطرة لاستكمال رحلاتها على وجه السرعة هي فقط التي حولت مسارها حول رأس الرجاء الصالح، وأن السفن الأخرى تنتظر استقرار الوضع.

وأضاف:ر"جزء كبير من البضاعة هترجع تاني بعد انتهاء الموضوع، وأعتقد اللي بيعبر من رأس الرجاء الصالح هو اللي ضروري يعبر زي شحنات لازم توصل في ميعادها… رأس الرجاء الصالح ليس الطريق المناسب للسفن خاصة في هذه الأجواء والشتاء".

وقناة السويس مصدر رئيسي للعملة الأجنبية التي تعاني مصر نقصا فيها، وتسعى السلطات جاهدة منذ سنوات لتعزيز إيراداتها بما في ذلك من خلال توسيع القناة في عام 2015. ويجري حاليا تنفيذ المزيد من عمليات التوسيع.

ويهاجم الحوثيون سفنا تجارية في البحر الأحمر منذ أسابيع لدعم حركة حماس في الحرب ضد إسرائيل. (أخبار الآن)

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