17
o
بيروت
19
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
13
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
19
o
بشري
16
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
تقرير يكشف معاناة الأردن بمواجهة عصابات المخدرات.. يحتاج لتعزيز تحالفاته
Lebanon 24
12-01-2024
|
02:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشار تقرير نشره موقع "معهد واشنطن للدراسات"، إلى أن الأردن بحاجة إلى قدرات دفاعية معززة ومساعدات حاسمة أخرى من الولايات المتحدة، وسط موقفه الحازم ضد تهريب المخدرات وتهريب الأسلحة وتسلل الطائرات المسيّرة وغيرها من التهديدات عبر الحدود.
Advertisement
ولفت التقرير، إلى أن الأردن يسير على درب محفوف بالمخاطر في ظل الاضطرابات المتصاعدة في المنطقة، ما يجعله في وضع يحتم عليه تعزيز تحالفاته مع الولايات المتحدة وغيرها من الحلفاء.
وقال التقرير بأن سلاح الجو الملكي الأردني وجّه ضربات ضد تجار مخدرات مشتبه فيهم ومستودعات مشبوهة في سوريا، في عملية هي الرابعة من نوعها في الأشهر الأخيرة. وحصلت هذه الضربات وسط تقارير عسكرية تفيد بازدياد محاولات التهريب - التي تشمل المخدرات في المقام الأول، ولكن الأسلحة أيضاً - عبر الحدود الشمالية للمملكة، حيث تم تسجيل خلال الفترة بين كانون الثاني وآب 2023 فقط، إجمالي 194 محاولة تهريب وتسلل، شملت 88 منها استخدام طائرات مسيّرة.
وأضاف أن بعض الحوادث عبر الحدود، أدت إلى وقوع اشتباكات مع عناصر الأمن الأردني، ومن ضمنها ثلاث حوادث وقعت مؤخرا، وهي اشتباك في 12 كانون الأول أسفر عن مقتل جندي واحد، ومعركة في 18 كانون الأول دامت أكثر من عشر ساعات وضُبط فيها للمرة الأولى سلاح مضاد للدبابات على الحدود، واشتباك في 6 كانون الثاني قُتل فيه خمسة مهربين واعتُقل خمسة عشر شخصا.
وفي إشارة إلى أن عمليات التهريب تشكل تحديا للمملكة منذ أمد بعيد، إلا أنها وصلت ذروتها خلال الأشهر الأخيرة، ذكر التقرير أن "الأردن يواجه تصاعدا حادا في تهريب المخدرات، خاصة الكبتاغون، عبر حدوده. حيث يثقل كاهل الأردن على صعيد موارد الأمن وإنفاذ القانون، ويزيد المخاوف المحلية بشأن التأثير الاقتصادي والاجتماعي للمخدرات".
ولفت التقرير إلى أن عمّان "تدرك كيف يمكن أن يؤثر هذا التهريب على مكانتها الإقليمية - ففي النهاية، خفضت دول مجلس التعاون الخليجي مؤخراً علاقاتها مع لبنان بعد عدم نجاح بيروت مراراً وتكراراً في وقف تدفق المخدرات عبر حدودها".(عربي21)
المصدر: عربي21
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ذروة العاصفة غداً... الأب إيلي خنيصر: إستعدّوا "الأمطار أكثر من غزيرة" (فيديو)
Lebanon 24
ذروة العاصفة غداً... الأب إيلي خنيصر: إستعدّوا "الأمطار أكثر من غزيرة" (فيديو)
11:01 | 2024-01-11
11/01/2024 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مروّعة في الأشرفيّة... إطلاق نار وقتيل إليكم ما حصل مساء اليوم هناك
Lebanon 24
حادثة مروّعة في الأشرفيّة... إطلاق نار وقتيل إليكم ما حصل مساء اليوم هناك
14:35 | 2024-01-11
11/01/2024 02:35:48
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة تتحدّث عن وضع فادي ابراهيم الصحيّ: "انشاءالله يصير عجيبة" (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة تتحدّث عن وضع فادي ابراهيم الصحيّ: "انشاءالله يصير عجيبة" (فيديو)
11:58 | 2024-01-11
11/01/2024 11:58:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. على ماذا عثرت قوى الأمن على سطح أحد المنازل في زوق مصبح؟
Lebanon 24
بالصورة.. على ماذا عثرت قوى الأمن على سطح أحد المنازل في زوق مصبح؟
09:19 | 2024-01-11
11/01/2024 09:19:44
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف مرشد روحيّ... عُثِرَ داخل منزله على الكثير من الأموال والتهم المُوجّهة إليه خطيرة!
Lebanon 24
توقيف مرشد روحيّ... عُثِرَ داخل منزله على الكثير من الأموال والتهم المُوجّهة إليه خطيرة!
14:11 | 2024-01-11
11/01/2024 02:11:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:53 | 2024-01-12
منظمة الصّحة تحذّر من المأساة في السّودان: الأمور تزداد سوءًا
04:48 | 2024-01-12
الرئيس الأميركي في ورطة.. تحقيق جديد يلاحق إدارته
04:31 | 2024-01-12
بعد انتشار تقارير عن استخدام "مطار سعودي" لضرب الحوثيين.. هكذا علّقت السلطات
04:15 | 2024-01-12
غياب اللقاحات.. جرم يفتك بأطفال غزة
04:08 | 2024-01-12
بعد "100 يوم من الحرب" المنافسة تحتدم بين غانتس ونتنياهو.. استطلاع إسرائيلي يكشف
04:01 | 2024-01-12
بعد الضربات في اليمن... موسكو تنتقد واشنطن ولندن
فيديو
كان عمره 9 سنوات.. رئيس وزراء فرنسا الجديد ممثلا في أحد الأفلام (فيديو)
Lebanon 24
كان عمره 9 سنوات.. رئيس وزراء فرنسا الجديد ممثلا في أحد الأفلام (فيديو)
01:42 | 2024-01-11
12/01/2024 12:08:57
Lebanon 24
Lebanon 24
قصة مروعة: نجم عالمي احتجز امرأة حامل 4 سنوات في منزله.. هذا ما فعله بها (فيديو)
Lebanon 24
قصة مروعة: نجم عالمي احتجز امرأة حامل 4 سنوات في منزله.. هذا ما فعله بها (فيديو)
04:49 | 2024-01-10
12/01/2024 12:08:57
Lebanon 24
Lebanon 24
توقف قلبه دقيقة كاملة.. إعلامي شهير تعرّض لوعكة صحية في دبي وباسم يوسف أنقذه! (فيديو)
Lebanon 24
توقف قلبه دقيقة كاملة.. إعلامي شهير تعرّض لوعكة صحية في دبي وباسم يوسف أنقذه! (فيديو)
04:04 | 2024-01-06
12/01/2024 12:08:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24