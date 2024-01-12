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عربي-دولي

الصين تشعر بالقلق بعد الضربات التي شنّت على الحوثيين.. وهذا ما دعت اليه

Lebanon 24
12-01-2024 | 03:01
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دعت الصين جميع الأطراف إلى منع اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط، بعد الضربات الأميركية والبريطانية على أهداف تابعة للحوثيين في اليمن.
     
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ: "الصين تشعر بالقلق من التصعيد في التوتر في البحر الأحمر. نحض الأطراف المعنية على التهدئة وممارسة ضبط نفس لمنع اتساع رقعة النزاع".
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