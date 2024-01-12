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عربي-دولي

مخبأة بطريقة احترافية.. السّعودية تضبط أكثر من 800 ألف حبة كابتاغون

Lebanon 24
12-01-2024 | 03:01
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أعلنت هيئة الجمارك السعودية، أنها تمكنت من إحباط محاولة تهريب 841,440 حبة كبتاغون، عُثر عليها مخبأة في إحدى الشاحنات القادمة إلى المملكة عبر منفذ الحديثة، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت الهيئة في بيانها إنه "عند إجراء عملية الكشف والمعاينة لإحدى الشاحنات القادمة عبر منفذ الحديثة، عُثر على تلك الكمية من الحبوب مخبأة داخل صناديق حديدية مصنعة خصيصا لغرض التهريب".

وشددت الهيئة على أنها "ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، بالتنسيق والتعاون المستمر مع شركائها في المديرية العامة لمكافحة المخدرات، تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات".(عربي21)
 
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المصدر: عربي21
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