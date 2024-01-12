مخبأة بطريقة احترافية.. السّعودية تضبط أكثر من 800 ألف حبة كابتاغون

أعلنت هيئة الجمارك السعودية، أنها تمكنت من إحباط محاولة تهريب 841,440 حبة كبتاغون، عُثر عليها مخبأة في إحدى الشاحنات القادمة إلى المملكة عبر منفذ الحديثة، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".



وقالت الهيئة في بيانها إنه "عند إجراء عملية الكشف والمعاينة لإحدى الشاحنات القادمة عبر منفذ الحديثة، عُثر على تلك الكمية من الحبوب مخبأة داخل صناديق حديدية مصنعة خصيصا لغرض التهريب".



وشددت الهيئة على أنها "ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، بالتنسيق والتعاون المستمر مع شركائها في المديرية العامة لمكافحة المخدرات، تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات".(عربي21)

فيديو | الجمارك تحبط محاولة تهريب أكثر من 841 ألف حبة كبتاجون في منفذ الحديثة كانت مخبأة داخل صناديق حديدية لشاحنة قادمة إلى المملكة#الإخبارية pic.twitter.com/dld4SkBN4H — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 11, 2024 Advertisement