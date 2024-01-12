أثناء مهمة تدريبية.. تحطّم مروحية أميركية قبالة سواحل كاليفورنيا

أعلن متحدث باسم البحرية الأمريكية أن مروحية تابعة للبحرية تحطمت في المحيط الهادئ قبالة سواحل كاليفورنيا أثناء مهمة تدريبية، مؤكدا نجاة جميع أفراد الطاقم الستة.



وقال بيث تيتش من أسطول القوات الجوية البحرية في المحيط الهادئ، إن "المروحية MH-60R Seahawk تحطمت في مياه خليج سان دييغو بعد الساعة 6:30 مساء بقليل"، مبنيا أنه "بسبب طبيعة التدريب، كان هناك قارب أمان في الموقع، وتم نقل أفراد الطاقم إلى الشاطئ لإجراء تقييمات طبية".

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وحسب الوسائل الإعلامية الأمريكية فإنه لا توجد معلومات حول طبيعة إصابات الطاقم، لكن مسؤولي البحرية أكدوا أنه لا توجد إصابات خطيرة تهدد حياتهم.(روسيا اليوم)