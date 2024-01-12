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عربي-دولي

يعود للعصر المملوكي.. الإحتلال الإسرائيلي يدمّر أقدم وأكبر مسجد في غزة

Lebanon 24
12-01-2024 | 03:30
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تعرّض 380 مسجدا و3 كنائس في قطاع غزة للتدمير منذ بدء العدوان على القطاع قبل أكثر من ثلاثة أشهر.
وقال مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة في بيان صحفي إن "قوات الاحتلال دمرت خلال هذه الحرب على القطاع 140 مسجدا كليا، و240 مسجدا جزئيا، إضافة إلى استهداف وتدمير 3 كنائس".
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وأوضح أن هذا الاستهداف للمساجد جاء باستخدام الصواريخ والقنابل، وزن بعضها 2000 رطل من المتفجرات، ما أدى إلى تدميرها بشكل كامل.
ويبرز المسجد "العمري الكبير" كأحد أهم المعالم الأثرية والتاريخية التي دمّرها القصف الإسرائيلي خلال الشهور الثلاثة من عدوانه على القطاع، إذ يعتبر من أقدم مساجد غزة وأكبرها، ويعود جزء منه إلى العصر المملوكي ويتألف من ثلاثة طوابق وتزيد مساحته الكلية على ثلاثة آلاف متر مربع ويتسع لأكثر من ألفي مصل.
كما استهدف الاحتلال كنيسة القديس برفيريوس العريقة، التي تعد أقدم كنيسة في غزة، وتقع في حي الزيتون، وبُنيت عام 425م.
ولم يسلم لا البشر ولا الحجر من العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة حيث يواصل الاحتلال شن غارات مكثفة على مناطق عديدة مستهدفا ليس المدنيين فحسب بل مختلف معالم وآثار غزة بما فيها المساجد والكنائس في محاولة لطمس الوجود الديني والثقافي والتراثي الفلسطيني وفقا لمكتب الإعلام الحكومي.(جريدة الراية)

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