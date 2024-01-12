Advertisement

عربي-دولي

"عمل إرهابي غير محسوب"... حماس تدين العدوان الاميركي البريطاني على اليمن

Lebanon 24
12-01-2024 | 03:34
A-
A+
Doc-P-1151618-638406528101581434.png
Doc-P-1151618-638406528101581434.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دانت حركة حماس، اليوم الجمعة، القصف الأميركي البريطاني الذي استهدف الحوثيين باليمن الليلة الماضية، واصفةً الضربات بأنها "عمل إرهابي غير محسوب".
وقالت الحركة في بيان إن القصف الجوي والبحري الذي طال الأراضي اليمنية "تهديد لأمن المنطقة التي تشهد عسكرة أميركية وبريطانية جاءت لحماية إسرائيل وللتغطية على ما ترتكبه بحق الشعب الفلسطيني".
Advertisement
وذكر البيان أن ذلك "لن يزيد المنطقة إلا اشتعالاً وتوتراً تتحمَّل مسؤولية تداعياته واشنطن ولندن".
وأكدت حماس أيضاً أن المنطقة "لن تشهد أمناً واستقراراً" إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، "وهو ما يستدعي من واشنطن ولندن مراجعة سياساتهما الاستعمارية"، بحسب البيان.


وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا قد أعلنتا ليل الجمعة-السبت توجيه ضربات جوية على مواقع للحوثيين في اليمن. وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إن الضربات هدفها تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة على تعريض حرية الملاحة للخطر وتهديد حركة التجارة العالمية.
من جهتها نددت إيران اليوم بالقصف الذي طال الحوثيين في اليمن وحذرت من أنه سيفاقم "انعدام الأمن والاستقرار" في المنطقة.
ونقلت وسائل إعلام رسمية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، القول "ندين بشدة الهجمات العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة هذا الصباح على عدة مدن في اليمن".
وأضاف "نعتبر هذه الهجمات انتهاكاً صارخاً لسيادة اليمن ووحدة أراضيه، وخرقاً للقوانين الدولية". (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:01 | 2024-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:35 | 2024-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:58 | 2024-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:19 | 2024-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:11 | 2024-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:53 | 2024-01-12
04:48 | 2024-01-12
04:31 | 2024-01-12
04:15 | 2024-01-12
04:08 | 2024-01-12
04:01 | 2024-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24