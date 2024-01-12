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عربي-دولي

القوات المسلحة اليمنية: العدوان الاميركي البريطاني لن يمر دون رد وعقاب

Lebanon 24
12-01-2024 | 03:36
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أكدت القوات المسلحة اليمنية بعد استهداف أميركي بريطاني لمواقع حوثية في اليمن، أن هذا "لن يمرَّ دونَ ردٍ ودونَ عقاب".
 
‏وقالت القوات المسلحة في بيان لها: "أقدم العدو الأميركي البريطاني وفي إطارِ دعمِهِ لاستمرارِ الإجرامِ الإسرائيليِّ في غزةَ على شنِّ عدوانٍ غاشمٍ على الجمهوريةِ اليمنيةِ بثلاثٍ وسبعينَ غارة، استهدفتِ العاصمةَ صنعاءَ ومحافظاتِ الحديدةَ وتعزَّ وحجةَ وصعدةَ وقدْ أدتِ الغاراتُ إلى ارتقاءِ خمسةِ شهداءَ وإصابةِ ستةٍ آخرينَ من أبناءِ قواتِنا المسلحة".
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‏واضافت: "إنَّ العدوَّ الأميركيَّ والبريطانيَّ يتحملُ كاملَ المسؤوليةِ على عدوانهِ الإجراميِّ بحقِّ شعبِنا اليمنيِّ، ولن يمرَّ دونَ ردٍ ودونَ عقاب".

‏وشددت القوات المسلحة اليمنية، على أنها "لن تتردد في استهداف مصادر التهديد وكافة الأهداف المعادية في البر والبحرِ دفاعاً عنِ اليمنِ وسيادتِهِ واستقلالِهِ".

وتابع البيان: "‏إن هذا العدوانَ الغاشمَ لن يثنيَ اليمنَ عن موقفِه الداعمِ والمساندِ لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ، والقواتُ المسلحةُ اليمنيةُ تؤكدُ استمرارَها في منعِ السُّفُنِ الإسرائيليةِ أوِ المتجهةِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ من المِلاحةِ في البحرينِ العربيِّ والأحمر". 
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