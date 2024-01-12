"تحاكم إسرائيل".. ماذا نعرف عن محكمة العدل الدوليّة؟

تُعتبر محكمة العدل الدولية هي المحكمة الدولية الوحيدة التي تتولى تسوية النزاعات بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة، وهذا يعني أنها تقدم مساهمة مهمة في السلم والأمن العالميين.

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وأمس الخميس، اتهمت دولة جنوب أفريقيا، إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، معتبرةً أن الهجوم الذي شنّته حركة "حماس" في السابع من تشرين الأول 2023، لا يمكن أن يبرر ما ترتكبه في قطاع غزة.

وبدأت الخميس جلسات محاكمةٍ تتواجه خلالها إسرائيل وجنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، بعدما اتهمت بريتوريا (عاصمة جنوب أفريقيا) تل أبيب، بارتكاب أعمال إبادة" في قطاع غزة.

وفي شكوى تقع في 84 صفحة رُفعت إلى محكمة العدل الدولية التي تتخذ من لاهاي مقراً، تحثّ جنوب أفريقيا القضاة على إصدار أمر عاجل لإسرائيل بـتعليق فوري لعملياتها العسكرية في قطاع غزة.

ماذا نعرف عن محكمة العدل الدولية؟

- هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة

- تتولى الفصل في النزاعات التي تنشأ بين الدول

- مقرها في لاهاي - هولندا

- بدأت العمل عام 1946

- أصدرت 141 حكماً في المنازعات و28 رأياً استشارياً منذ إنشائها

- تتألف من 15 قاضياً منتخبين من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن

قضاة المحكمة وجنسياتهم:

1- رئيس المحكمة: جوان دونوهيو (أميركا)

2- نائب الرئيس: كيريل جيفورجيان (روسيا)

3- رئيس قلم المحكمة: فيليب غوتييه (بلجيكا)

القضاة من: سلوفاكيا، فرنسا، المغرب، الصومال، الصين، أوغندا، الهند، جامايكا، لبنان، اليابان، ألمانيا، أستراليا.

- في حال لم تتضمن المحكمة قاضياً يحمل جنسية دولة طرف في قضية معروضة أمامها، يجوز لتلك الدولة أن تختار قاضياً مخصصاً لتلك القضية.

(الخليج أونلاين)