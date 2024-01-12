بعد الضربات في اليمن... موسكو تنتقد واشنطن ولندن

وجهت روسيا، اليوم الجمعة، انتقادات حادة للولايات المتحدة وبريطانيا بسبب تنفيذهما ضربات عسكرية في اليمن، وقالت موسكو إنها أدت إلى تصعيد التوتر في أنحاء الشرق الأوسط وأظهرت تجاهلا تاما للقانون الدولي.

Advertisement

كما طلبت روسيا عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة على خلفية الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على اليمن.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا "الضربات الجوية الأميركية في اليمن مثال آخر على مخالفة الأميركيين والبريطانيين لقرارات مجلس الأمن الدولي".





وأضافت أن الضربات أظهرت مجددا "تجاهلا تاما للقانون الدولي" و"تؤدي إلى تصعيد الموقف في المنطقة لتحقيق أغراضهم التدميرية".

وكان مجلس الأمن الدولي تبنى أمس مشروع قرار أميركي يدين هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر.

وجاء في القرار أن مجلس الأمن يحيط علما بحق الدول الأعضاء في حماية سفنها، مسترشدة بقواعد القانون الدولي، من الهجمات، بما في ذلك تلك التي تضر بحقوق وحريات الملاحة.

وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية وبحرية على أهداف عسكرية للحوثيين في اليمن ردا على هجمات الحركة على سفن في البحر الأحمر، فيما يمثل توسعا إقليميا لرقعة الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الحوثيين في اليمن بأنه لا يوجد مبرر للهجوم الأميركي البريطاني، وأضاف أن الحركة المتحالفة مع إيران ستستمر في استهداف السفن المتجهة إلى إسرائيل. (RT)