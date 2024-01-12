بعد "100 يوم من الحرب" المنافسة تحتدم بين غانتس ونتنياهو.. استطلاع إسرائيلي يكشف

استطاع عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، من التفوق على حساب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، مع تراجع الائتلاف الحاكم في تل أبيب، وفق استطلاع اسرائيلي.

وبيَّن الاستطلاع الذي نشره الموقع الإلكتروني "واللا"، أن غانتس يعزز تقدمه وتفوقه على نتنياهو في استطلاعات الرأي منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مؤكدا أن نتنياهو يغرق في وحل غزة.

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وبعد مرور 100 يوم على الحرب، يعتقد معظم الإسرائيليين أن "معسكر الدولة" الذي يتزعمه غانتس يتقدم بـ 3 مقاعد، فيما يتقلص حزب "الليكود" الحاكم بقيادة نتنياهو بالمقاعد نفسها ليصل إلى 16 مقعدا فقط.



وأكد الاستطلاع أن حزب معسكر الدولة يتقدم بثلاثة مقاعد كاملة مقارنة بالأسبوع الماضي، لينخفض الائتلاف الحالي بزعامة نتنياهو إلى 44 مقعدا مقارنة بـ 46 مقعدا في الاستطلاع السابق، وترتفع أحزاب المعارضة إلى 71 مقعدا.